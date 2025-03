Rapinano degli indiani e si fanno pagare la colazione, arrestati

La polizia di stato di Latina ieri mattina ha arrestato due tunisini. Secondo quanto reso noto dagli agenti, questi, sarebbero i presunti autori di una rapina avvenuta in un bar di una zona non lontana dal centro cittadino.

Ieri mattina, gli uomini della Questura sono intervenuti a seguito della richiesta di tre cittadini indiani.





Secondo quanto spiegato dalle vittime, uno dei tre stranieri avvicinatisi, li avrebbe minacciati con un coltellino facendosi consegnare portafogli e cellulare, oltre a farsi pagare la colazione. Ma non solo. Dopo il passaggio alla cassa del bar, questi li avrebbe anche costretti a seguirlo per tentare un prelievo al bancomat non andato a buon fine.

I poliziotti ottenuta la descrizione dei presunti autori della rapina, si sono messi subito sulle loro tracce, rintracciando a poca distanza uno dei tre, immediatamente riconosciuto da una delle vittime.

Un secondo uomo, anche lui di origini tunisine, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile.

Entrambi i presunti responsabili ultimate le procedure di rito, sono stati condotti in carcere.