Notte di paura, esplosi colpi contro due carabinieri liberi dal servizio

Durante la notte appena trascorsa, due carabinieri liberi dal servizio, che si trovavano a colloquiare all’interno dell’autovettura privata in via Lazio ad Aprilia, sono stati oggetto di un‘aggressione armata.

Da due auto sono stati esplosi 5 colpi di arma da fuoco. Tra questi anche uno che ha colpito creando lievi lesioni agli arti inferiori ai due militari.





Un evento che, come spiegato dai carabinieri del posto, si colloca sulla scia degli atti dimostrativi con l’utilizzo di armi da fuoco avvenuti ad Aprilia. Ultimo episodio, registrato in via Belgio, aveva visto sparare ben 13 colpi.

Immediate sono scattare le indagini, che non hanno al momento escluso anche l’ipotesi di uno scambio di persona.

Attraverso perquisizioni domiciliari, si è già arrivati all’arresto di un soggetto di origini croate trovato in possesso di due pistole semiautomatiche e di un revolver.

Su quest’ultima arma, si stanno effettuando degli accertamenti per verificare la compatibilità della pistola con l’evento. In corso ulteriori perquisizioni.