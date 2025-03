Giocattoli e articoli di Carnevale pericolosi, sequestro dei carabinieri del Nas

Nella giornata di sabato, nell’ambito della strategia operativa mensile disposta dal Comando per la Tutela della salute di Roma, i carabinieri del Nas di Latina e i colleghi della Stazione di Pontinia hanno effettuato un controllo in un negozio di casalinghi riscontrando irregolarità nella vendita di giocattoli e articoli per il Carnevale.

Durante l’ispezione, avvenuta in un’attività di Pontinia, le forze dell’ordine hanno sequestrato amministrativamente 62 confezioni di prodotti (maschere, accessori per costumi di carnevale) privi delle necessarie indicazioni in lingua italiana. “Tra le informazioni assenti – spiegano i carabinieri – figuravano la denominazione legale e merceologica, l’eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannose per la salute umana e l’ambiente, le istruzioni per l’uso, le precauzioni di sicurezza e la destinazione d’uso. L’assenza di tali dati rappresenta un grave rischio per i consumatori, in particolare per i più piccoli, esposti a possibili pericoli derivanti dall’uso di prodotti non certificati”.





A seguito delle violazioni riscontrate, al titolare dell’esercizio commerciale è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.032 euro. Il valore complessivo della merce sequestrata ammonta a circa 500 euro.

“L’operazione – evidenziano il Comando provinciale dell’Arma – rientra in un più ampio piano di controlli mirati a garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, soprattutto in periodi di festività, quando aumenta la vendita di articoli destinati ai bambini. I carabinieri del Nas continuano a monitorare il rispetto delle normative vigenti per tutelare la salute dei cittadini e contrastare la commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi”.