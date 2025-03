Truffa del finto figlio, ancora un anziano raggirato. Denunciato un 46enne

Nel corso della giornata di mercoledì, i carabinieri della Stazione di Lenola hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa un 46enne residente in Campania.

Nello specifico i carabinieri, a seguito della querela sporta da un 74enne lenolese, hanno avviato un’attività d’indagine che, anche attraverso una mirata attività di accertamento del traffico telematico e dei flussi bancari, dopo settimane ha portato all’identificazione dell’indagato.





Il raggiro si era consumato nel mese di gennaio scorso, quando l’anziano pontino era stato contattato telefonicamente da un uomo, poi identificato appunto nel 46enne campano. Spacciandosi per il figlio della vittima, in difficoltà per aver smarrito il telefono, era riuscito a farsi accreditare la somma di 1.600 euro.