Tamponamento a catena sull’Appia, coinvolto anche un camion

Tamponamento a catena sull’Appia, nella mattinata di giovedì. Si è verificato nel territorio di Terracina, coinvolgendo per cause in corso di accertamento un autoarticolato Mercedes e tre autovetture, una Renault Clio, una Nissan Micra e una Peugeot 207.

I mezzi viaggiavano in direzione Latina. Ad un tratto la Clio ha urtato la parte posteriore della Peugeot 207, innescando una carambola che ha coinvolto anche la Micra e quindi il camion, che viaggiava in testa alla fila di veicoli interessati dall’incidente.





Fortunatamente, le conseguenze sono state limitate. In ospedale, il Fiorini di Terracina, è finito solo il conducente della Micra, un uomo del posto giunto comunque al pronto soccorso in codice verde.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e il servizio di viabilità sono stati curati dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia cittadina.