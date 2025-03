Ospedale di Formia, il Pd: “Quadro generale resta allarmante”

“Da mesi chiediamo, in via ufficiale, la convocazione della Commissione Sanità per esaminare le gravi criticità del nostro sistema sanitario. Abbiamo presentato le nostre richieste a luglio e a gennaio, ma finora nessuna risposta: in tre anni la commissione si è riunita solo due volte”. A parlare, il circolo di Formia del Partito democratico.

“Se l’amministrazione sostiene che l’ospedale sia in crescita con un – diciamolo – imbarazzante comunicato, dovrebbe almeno avere il coraggio di riferirlo direttamente agli operatori del reparto di Ginecologia ed Ostetricia che qualche settimana fa hanno lanciato un appello poiché il servizio rischia di non poter essere garantito per la presenza di solo quattro medici e con i lavori non completati. Operatori che, ricordiamolo, hanno richiesto tra le altre cose all’Amministrazione di interessarsi di questa emergenza. Ricevendo in cambio solo silenzio”.





“Questa è la cruda realtà quotidiana che definire in ‘crescita’ appare un eufemismo: emergenze non gestite, reparti che si svuotano, un ospedale incapace di garantire i livelli previsti per un Dea di primo livello e gravi difficoltà nel mantenere il normale funzionamento dei reparti”.

“I fondi del Pnrr hanno permesso alcuni interventi strutturali, ma il quadro generale resta allarmante: ogni reparto è in difficoltà per la carenza di personale, dalla Medicina d’Urgenza al Pronto Soccorso, fino alla Psichiatria. I tempi di attesa delle prestazioni del Cup sono infinite, come le liste di attesa, mentre la diagnostica viene destinata quasi esclusivamente ai pazienti ‘interni’. Il comunicato dell’amministrazione ha quindi il sapore di una beffa: su questo tema non si riesce nemmeno a intraprendere una discussione seria all’interno delle istituzioni comunali”.