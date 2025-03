Dramma a Latina, uomo si lancia dal settimo piano di una palazzina

Nella mattinata di venerdì, su segnalazione pervenuta al numero unico per le emergenze 112, i carabinieri della Stazione di Latina si sono recati presso un’abitazione del capoluogo, teatro di un episodio drammatico. Poco prima, un 63enne si era lanciato nel vuoto dal settimo piano della palazzina di via Giustiniano in cui viveva.

Oltre ai militari dell’Arma, sul luogo si sono portati i vigili del fuoco e personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Da quanto si apprende, l’uomo abitava da solo e lavorava come professore in un liceo latinense.