Prende il libretto dell’auto e tenta di estorcere denaro, arrestata

La Polizia di Stato di Terracina, ha tratto in arresto una donna, classe 1986, presunta responsabile di estorsione e rapina ai danni di un uomo.

Nello specifico la vittima aveva incontrato la donna, da lui già in precedenza conosciuta, e si era offerto di darle un passaggio alla stazione ferroviaria.





Entrata in macchina quest’ultima avrebbe aperto inspiegabilmente in vano porta oggetti, prendendo il libretto di circolazione dell’auto richiedendo la somma di 150 euro all’uomo per la restituzione, nello stesso tempo colpendolo con un pugno al torace.

L’uomo a quel punto per riavere il documento, le avrebbe dato 50 euro ma la donna, non contenta dopo aver preso il denaro ha nascosto nuovamente il libretto di circolazione addosso, minacciando l’uomo di denuncia laddove l’avesse toccata.

Giunti presso il bar della stazione e scesi dal veicolo la donna ha iniziato a colpirlo alle gambe e al torace e dirigendosi verso l’autovettura, ha prelevato anche il cellulare dell’uomo chiedendo altri soldi per ottenere la restituzione dei documenti e del telefono.

A quel punto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Terracina che ricostruita la presunta dinamica dei fatti, hanno arrestato in flagranza di reato la donna. La stessa su disposizione del Pubblico Ministero: è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.