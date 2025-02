Incidente stradale, coinvolti due veicoli di cui uno senza assicurazione

Nel pomeriggio di martedì, i carabinieri di Terracina sono intervenuti in via Appia, contrada Barchi, in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli: una Chevrolet Spark e un’Audi Q3.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento, le due automobili, che percorrevano la strada in direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente.





Sul posto i soccorritori del 118, hanno preso in carico l’autista e il passeggero dell’Audi trasportandoli all’ospedale di Terracina, mentre la conducente della Chevrolet è stata condotta al pronto soccorso di Latina.

Nel corso dei rilievi effettuati dai Carabinieri, è emerso che l’Audi era sprovvista di copertura assicurativa. Di conseguenza, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Entrambi i mezzi sono stati affidati a un deposito convenzionato per procedere ad ulteriori verifiche.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione.