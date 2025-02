I carabinieri di Aprilia hanno denunciato a piede libero un giovane di 28 anni del posto, già noto alle forze di polizia. Questi deve rispondere di simulazione di reato.

A seguito di specifica indagini, i militari sono riusciti ad appurare come l’uomo il 22 febbraio scorso aveva denunciato il furto della propria auto. Ma a seguito degli accertamenti, i carabinieri hanno scoperto come questa non fosse stata rubata, bensì sottoposta a sequestro penale dai carabinieri di Roma, in quanto utilizzata dallo stesso per compiere un furto nella capitale.