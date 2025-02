Soap opera, un’evoluzione che resiste allo streaming

Le soap opera sono un genere intramontabile che continua a prosperare nonostante le rivoluzioni mediatiche. Nell’epoca dominata dallo streaming e dal binge-watching, le soap quotidiane mantengono un seguito fedele. Titoli come Un posto al sole (UPAS), Beautiful, Tempesta d’Amore, Il Paradiso delle Signore, la spagnola La Promessa e la turca Tradimento dimostrano come il genere si sia evoluto nel tempo, adattandosi ai cambiamenti della TV e del pubblico e continuando a esercitare fascino anche nell’era delle piattaforme online.

Dalle origini ai giorni nostri: l’evoluzione di un genere

Nate alla radio negli anni Trenta, le soap opera approdano in televisione nel dopoguerra per allietare i pomeriggi casalinghi. Col passare dei decenni diventano appuntamenti fissi in molti paesi. In Italia il genere decolla negli anni ’80 grazie al successo delle soap straniere sulle TV private (su tutte Beautiful).





Proprio Beautiful, la saga dei Forrester lanciata nel 1987, arrivò su Canale 5 in quegli anni diventando subito un fenomeno all’ora di pranzo. Ancora oggi è la soap più seguita al mondo, con circa 35 milioni di spettatori quotidiani in oltre 100 Paesi​ – e l’Italia resta uno dei suoi mercati più affezionati. Nel 1996 nasce Un posto al sole, la prima soap interamente prodotta in Italia, ambientata a Napoli. Ispirata al format australiano Neighbours, porta in scena vicende quotidiane intrecciate a temi sociali (camorra, disagio giovanile, dipendenze)​. In oltre 25 anni di programmazione supera le 5.000 puntate, mantenendo circa due milioni di telespettatori fedeli ogni sera​ e confermandosi la soap italiana più longeva.

Anche in Europa il genere si è rinnovato. Tempesta d’Amore, lanciata in Germania nel 2005, ha superato le 3.000 puntate​, mentre l’italiana Il Paradiso delle Signore, nata come fiction, dal 2018 si è trasformata in una soap di successo. Entrambe dimostrano la flessibilità e la vitalità della formula soap.

Adattarsi ai cambiamenti del pubblico e della TV

Negli ultimi vent’anni l’esplosione di canali tematici, internet e piattaforme on-demand ha rivoluzionato il panorama mediatico. Le soap opera hanno risposto abbracciando le nuove tecnologie senza rinunciare alla propria identità. Oggi i network rendono disponibili le puntate anche online: su RaiPlay si può seguire Un posto al sole in qualsiasi momento, mentre Beautiful e le altre soap Mediaset sono fruibili su Infinity. Così gli spettatori possono recuperare episodi persi o seguire le storie su dispositivi mobili, segno di un genere che ha saputo espandersi oltre la TV tradizionale.

Anche i contenuti si sono aggiornati per riflettere i tempi. Un posto al sole negli anni ha affrontato temi come immigrazione, unioni civili e violenza di genere, rispecchiando i cambiamenti sociali nel suo racconto popolare. Beautiful ha più volte rinnovato i volti giovani del cast per attirare nuove generazioni accanto ai personaggi storici, e ha organizzato eventi speciali – ad esempio puntate girate in Italia – per mantenere alta l’attenzione del pubblico​.

Di recente si è assistito all’ascesa di nuove soap importate. La Promessa, produzione spagnola ambientata nel 1913, ha trovato spazio anche in Italia, mescolando atmosfere da period drama con i classici intrighi da telenovela. Ancora più clamoroso è il successo dei melodrammi turchi. Mediaset ha lanciato Tradimento – adattamento della serie turca Aldatmak – con una programmazione mista tra prime time e daytime, premiata da buoni ascolti​. Il pubblico italiano sembra dunque disposto a seguire queste storie anche su slot inusuali.

Il fascino delle soap nell’era dello streaming

Nonostante l’avvento dello streaming, le soap mantengono un fascino particolare. Innanzitutto la serialità quotidiana crea un legame di fedeltà unico: seguendo giorno dopo giorno le vicende, il pubblico sviluppa un’affezione profonda verso personaggi e famiglie, che diventano quasi “di casa”. Questo coinvolgimento emotivo è difficile da replicare con le serie mordi-e-fuggi da binge-watching, divorate in pochi giorni e subito sostituite da altre novità.

Inoltre le soap offrono un punto fermo in un’offerta frammentata: mentre sulle piattaforme c’è una continua corsa alla nuova uscita, la soap garantisce la rassicurante continuità di un episodio fresco ogni giorno. Il rituale dell’appuntamento fisso – spesso condiviso in famiglia all’ora di pranzo o cena – fa parte del fascino del genere. Molti iniziano a seguire una soap in casa con i genitori e finiscono per appassionarsi alle storie. Nel frattempo gli autori inseriscono gradualmente nuovi personaggi e temi per rispecchiare il presente senza alienare i fan storici. Questo equilibrio tra familiarità e innovazione mantiene le soap rilevanti pur restando se stesse.

Possiamo dire, per concludere, che le soap opera hanno attraversato indenni rivoluzioni tecnologiche e di costume, rinnovandosi ma restando fedeli alla loro essenza melodrammatica. Dalle storiche Beautiful e Un posto al sole alle nuove arrivate La Promessa e Tradimento, il genere ha dimostrato una straordinaria resilienza. In un panorama in cui tutto cambia velocemente, le soap restano un porto sicuro per un pubblico che ha ancora voglia di sognare a puntate.