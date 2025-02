Monte San Biagio, incontro pubblico per la variante al Prg

Un incontro pubblico come primo passo della fase procedurale di variazione al Piano regolatore generale. È stato organizzato dall’amministrazione comunale di Monte San Biagio nella serata di venerdì 28 febbraio, dalle 18 presso la biblioteca comunale Dario Lo Sordo.

Relazioneranno nella serata il sindaco Federico Carnevale, l’assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale Luana Colabello e il tecnico incaricato, l’architetto Lorenzo Rossi, che illustreranno le linee guida delle procedure amministrative previste per legge.





Questo incontro sarà necessario per raccogliere da parte di imprenditori, privati e associazioni proposte e idee. Poi, nel secondo step si prevede l’elaborazione delle varie richieste ricevute e tramite i progettisti preposti verrà elaborato il piano. Successivamente, il procedimento di formazione dello strumento urbanistico seguirà due fasi: la prima, di competenza comunale, si conclude con l’adozione del piano, la seconda, di competenza regionale, si conclude con una delibera della Giunta regionale in funzione di controllo.

Lo strumento urbanistico – una volta concluso il procedimento a seguito dell’approvazione regionale – è soggetto alla pubblicazione degli elaborati adeguati alle prescrizioni e modifiche d’ufficio eventualmente disposte con l’atto di approvazione, come disposto dalla legge urbanistica. Tale obbligo ricade sul Comune, che vi provvede anche per ottemperare alle norme in materia di trasparenza.

“L’incontro ha l’obbiettivo di condividere con i cittadini e i professionisti, proposte e progetti che possano dare un valore aggiunto al territorio Comune di Monte San Biagio”, sottolinea l’assessore Colabello. “L’amministrazione intende progettare un piano regolatore che abbia una visione ultraventennale, capace di intuire e prevedere uno sviluppo green e sostenibile verso le future generazioni, per gli investimenti residenziali e produttivi su tutto il territorio di Monte San Biagio”.