Da Sanremo a Latinafiori, oggi è il giorno di Francesco Gabbani

Direttamente dal Festival della Canzone Italiana di Sanremo, oggi a Latina arriva il cantautore Francesco Gabbani.

Momento imperdibile alle ore 18, quando l’autore di grandi successi musicali tra i quali “Amen” e “Occidentali’s Karma” incontrerà i fan presso il centro commerciale Latinafiori.





Gabbani, in tour per presentare il suo nuovo album “Dalla tua parte”, sarà disponibile per il firma copie di ritorno dal successo sanremese dove ha portato sul palco dell’Ariston la sua nuova composizione “Viva la vita”.