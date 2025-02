A scuola i laboratori di educazione civica europea

Sono iniziati, presso l’Istituto superiore “Pacinotti” di Fondi, gli incontri del progetto di Educazione civica europea promosso dall’Amministrazione provinciale di Latina in collaborazione con l’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”.

Il primo incontro si è tenuto lunedì scorso nell’aula magna del “Pacinotti”, animato dalla professoressa Francesca Berti, docente di Progettazione europea presso l’Università “Luiss” di Roma e dalla dottoressa Valentina Orlandi dell’Istituto “Spinelli”.





A lezione d’Europa, dunque, e delle opportunità che offre soprattutto ai giovani. La professoressa Berti ha avuto con i ragazzi del “Pacinotti”, appartenenti a classi del triennio, un approccio laboratoriale.

Per una volta, i telefoni cellulari dei ragazzi non sono stati fonte di distrazione, ma strumenti per rapportarsi con i portali delle istituzioni europee sotto la guida della professoressa Berti e della sua giovane collaboratrice.

La mattinata è corsa via in un’atmosfera di pieno coinvolgimento, fino alla verifica finale che ha visto i ragazzi, divisi per gruppi, impegnati in un agone, molto sentito, sui temi dell’incontro.