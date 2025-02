Foto di Krooxy da Pixabay

Per riuscire a guidare i propri potenziali clienti nella giusta direzione e portarli a fare un acquisto sul sito o una determinata azione bisogna lavorare non solo alla struttura del sito ma è molto importante anche elaborare le giuste strategie di marketing online.

Nel mondo del marketing è possibile distinguere queste strategie in due principali ossia: inbound e outbound marketing.





Entrambe, sono in grado di andare a generare una buona visibilità per un ampio pubblico, ecco perché un’agenzia come Amalthea fornisce servizi di inbound e outbound marketing, per riuscire a convertire più facilmente gli utenti e aumentare il successo che può ottenere il marchio o il professionista che si rivolge loro.

Ma vediamo più nel dettaglio come funzionano e quali sono i vantaggi di entrambe.

Inbound marketing: come funziona e quali i vantaggi?

Una strategia di inbound marketing deve essere studiata per riuscire ad attrarre in modo ottimale il pubblico in target attraverso dei contenuti pertinenti che siano basati sul valore e sulla pertinenza rispetto alle esigenze dell’utente.

L’inbound marketing richiede che si crei un percorso agevole per la customer journey dell’utente spingendolo ad aumentare la sua attenzione verso il marchio e portandolo verso l’acquisto in modo consapevole.

Tra le principali strategie di inbound marketing ci sono: l’ottimizzazione del sito per i motori di ricerca; la creazione di blog post per informare e convertire l’utente; video informativi per gli utenti; installazione di chat live o chatbot per assistenza clienti; guide scaricabili come e-book su un argomento specifico; e-mail marketing; strategie di marketing sui social media e infine i podcast.

Tutte queste strategie si basano sul condividere qualcosa di valore e informativo per l’utente. Uno dei vantaggi dell’inbound marketing è dato da un approccio che deve essere incentrato sul cliente e che implica dunque anche alla comprensione sia dei suoi desideri sia del suo comportamento.

Con l’inbound marketing si ha il vantaggio di generare dei lead forti in quanto si portano gli utenti a fare un’azione consapevole, con un interesse specifico e una maggiore consapevolezza del marchio.

Infine, l’inbound marketing riesce a generare maggiore autorità e fiducia nel cliente, in questo modo si potrà diventare più facilmente un punto di riferimento nel proprio settore.

Outbound marketing: un approccio più tradizionale che attire i potenziali clienti

L’outbound marketing è un approccio un po’ più tradizionale ma che se ben sfruttato permette di attrarre l’attenzione dei potenziali clienti che sono alla ricerca di una specifica soluzione al proprio problema o una risposta ad un loro desiderio.

La creazione di una strategia di marketing outbound per riuscire a raggiungere il proprio pubblico richiede una strategia efficace che costruisca una maggiore consapevolezza del marchio.

In genere tra le principali strategie di marketing outbound ci sono: eventi di persona come la partecipazione a un seminario oppure alle fiere; pubblicità a pagamento come le ads su Google oppure attraverso i social media, ma anche mediante annunci pubblicitari in radio, televisione, spot televisivi.

Questi sono alcuni esempi di strategie di outbound marketing che permettono di migliorare i propri risultati in termini di conversione di potenziali utenti interessati. Tra i principali vantaggi invece troviamo: la possibilità di ottenere una visibilità immediata grazie appunto alla diffusione rapida che deriva dalla pubblicità che sia online o che sia sui media tradizionali.

Inoltre, le strategie di outbound marketing sono più facilmente scalabili, in quanto con degli investimenti intelligenti equivalgono alla possibilità di intercettare più facilmente un maggior numero di utenti. Infine, si hanno delle opzioni di targeting flessibili e si possono effettuare dei test che permettono di comprendere anche più facilmente il pubblico di riferimento.

Qualunque strategia si voglia adottare la soluzione migliore è sicuramente un mix tra l’outbound e l’inbound marketing.

Infatti, non si dovrebbe mai puntare esclusivamente su una o sull’altra strategia, ma sarebbe più indicato mixarle entrambe al fine di riuscire a ottenere i vantaggi dell’immediatezza e dell’ampia portata data da una strategia di outbound marketing, e quelli di fidelizzazione e aumento della consapevolezza del brand nei confronti dell’utente offerti dalle strategie di inbound marketing.