Incendio a bordo del traghetto, ma è un’esercitazione

Nel primo pomeriggio di ieri, l’isola di Ponza ha ospitato la tradizionale esercitazione antincendio portuale, un appuntamento semestrale che ha come obiettivo la verifica della preparazione e della prontezza degli equipaggi locali nelle situazioni di emergenza marittima.

Lo scenario operativo di quest’edizione ha visto la simulazione di un incendio di grave entità nel salone passeggeri della nave Quirino. In risposta alla situazione, l’equipaggio ha attivato prontamente tutte le misure previste per un’emergenza di questo tipo, lanciando l’allarme alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza. Contemporaneamente, sono state testate le procedure interne dell’imbarcazione e le dotazioni antincendio necessarie per affrontare l’incendio.





A supporto dell’operazione, i militari della Guardia Costiera sono intervenuti per simulare il coordinamento delle operazioni sia a terra che in mare. L’esercitazione si è conclusa con un debriefing a bordo dell’unità, dove è stata analizzata l’efficacia delle operazioni svolte e le tempistiche di intervento.

Questo incontro finale ha permesso di identificare possibili miglioramenti da apportare alle procedure d’intervento, al fine di ottimizzare la risposta alle emergenze in futuro.