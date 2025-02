Attività di barbiere sospesa, ma aperta: l’intervento della Municipale

Gli agenti del commissariato di Fondi avevano scoperto irregolarità in un barbiere di Monte San Biagio, dove un cittadino indiano non in regola con era finito al centro della sanzione prevista dall’Ispettorato del Lavoro di Latina che aveva previsto la sospensione dell’attività.

Gli agenti della Polizia Locale di Monte San Biagio, però, sono intervenuti per controllare il tutto, scoprendo come l’attività fosse aperta e il destinatario del provvedimento intento in un taglio di capelli.





Il cliente, ha dichiarato di essere ignaro della sospensione dell’attività, mentre l’indiano è stato denunciato.