Gaeta, in auto un tubo metallico e un bastone: giovane denunciato

Gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno denunciato in stato di libertà un 27enne trovato in possesso ingiustificatamente di oggetti atti ad offendere.

In particolare, durante le attività di controllo dinamico del territorio gli operanti hanno fermato un’autovettura con quattro persone a bordo, due delle quali con pregiudizi di polizia.





Nel verificare la presenza in auto delle dotazioni previste dal codice della strada, gli agenti hanno trovato all’interno del bagagliaio un tubo tondo in metallo e un bastone di legno, della cui presenza il proprietario non è riuscito a rendere valide spiegazioni.

Tenuto conto dei precedenti emersi a carico del soggetto, che annovera segnalazioni per reati contro la persona, tra cui lesioni, minacce, nonché rissa e danneggiamento, i poliziotti hanno proceduto al sequestro del materiale trovato e alla denuncia all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.