Formia, Stefano Scipione nuovo segretario del Partito democratico

“Il congresso cittadino del Partito democratico di Formia non è stato un atto formale, ma una giornata di politica vera, di confronto aperto per costruire un’alternativa concreta. Un momento di partecipazione e dibattito che ha portato all’elezione per acclamazione di Stefano Scipione come nuovo segretario cittadino del Pd. Stefano raccoglie il testimone da Ottavia Raduazzo, che con impegno e generosità ha guidato il circolo in questi anni”. A parlare, a margine del congresso tenutosi domenica, è lo stesso circolo dem.

“Il Pd di Formia continua a rinnovarsi e a scommettere sul futuro. Oggi più che mai, è necessario dimostrare che l’alternativa è possibile, attraverso un lavoro collettivo e una visione chiara per il futuro del nostro territorio”.





“Viviamo una delle fasi più critiche della storia contemporanea, con crisi globali che mettono in discussione conquiste che credevamo irrinunciabili. Il dilagare di nazionalismi e populismi minaccia i principi di libertà e giustizia sociale, mentre la politica, anche a livello locale, appare incapace di rispondere alle sfide della contemporaneità. Formia ne è un esempio: una città disillusa, priva di una visione di sviluppo, dove ci siamo ormai abituati a considerare l’ordinaria amministrazione come un evento straordinario”.

“È tempo di riportare la politica al centro del dibattito cittadino, di affrontare le criticità strutturali della nostra comunità e costruire una visione che parta dall’interesse collettivo. Un percorso sostenuto dal Pd provinciale e regionale con gli interventi di Omar Sarubbo (segretario provinciale), Salvatore La Penna (consigliere regionale), Valeria Campagna (vicesegretaria regionale) e Stefano Vanzini (segretario provinciale dei Giovani Democratici). Un segnale forte di un Pd che si rilancia in tutto il territorio provinciale”.

“Un ringraziamento particolare va alle realtà associative e politiche che hanno portato il proprio saluto e arricchito questa giornata: Luciano Manca per l’Anpi Formia, Franco Meschino per lo Spi Cgil Sud Pontino, Christian Lombardi per Un’Altra Città, Luca Scipione per Iniziativa per Formia, Marco Saraniero per il Movimento 5 Stelle di Formia, Imma Arnone per Guardare Oltre e Pasquale Forte per Ripartiamo con Voi. Presenti anche numerosi dirigenti e militanti dei circoli del Sud Pontino, a cui va la nostra gratitudine per l’affetto e la vicinanza dimostrata, segno di un partito capace di fare rete”.

“Siamo pronti a raccogliere la sfida di costruire un’alternativa credibile”, conclude il circolo Pd formiano. “L’obiettivo è chiaro: una politica che torni a essere strumento di cambiamento reale. Il cammino continua, con la consapevolezza che il cambiamento non è solo possibile, ma necessario”.