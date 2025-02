Fondi, parcheggio interrato ancora nel degrado: Azione punta il dito

“Se passate nei dintorni della casa comunale, non si può non notare il parcheggio sotterraneo della città di Fondi, che teoricamente dovrebbe essere un toccasana per chi viene in centro a fare shopping oppure semplicemente frequentare la città. Invece il parcheggio è sistematicamente vuoto, noi di Fondi in Azione siamo entrati nel parcheggio per capire le ragioni del non utilizzo e abbiamo però scoperto altro: una buona parte degli stalli non sono più disponibili e addirittura una parte dei locali è interdetta all’accesso, figurarsi il parcheggio. E non è tutto: porte d’accesso divelte, sporcizia dappertutto, umido dappertutto con acqua gocciolante, capiamo perché i cittadini non vogliono utilizzare un servizio sulla carta comodo, nella pratica poco attraente”.

FOTOGALLERY





1 di 4

“Dalle nostre ricerche (perché non vi è un cartello a spiegare la situazione) abbiamo appreso che sono in atto lavori di rifacimento perché vi sono infiltrazioni che stanno intaccando l’impianto. Questo non ci piace, lo diciamo chiaramente, non è possibile che le strutture più recenti fatte dall’amministrazione siano quelle più fatiscenti, perché anche la struttura vicina, che molti chiamano anfiteatro, ma che qualcuno con molto più acume ha soprannominato ‘La ciabatta’ è soggetta a continue opere di manutenzione, che rendono invivibile un’altra area della città, che precedentemente era un polmone verde, sacrificato a logiche cementizie che non hanno portato valore alla città. È lo stile di questa amministrazione, che tende a minimizzare e rimandare, non risolvendo mai i problemi. Ricordiamo la chiusura per oltre un anno del parcheggio suddetto, le continue lamentele dei cittadini riguardo le perdite d’acqua mescolata al cemento che ricadevano sulle auto, la situazione disastrosa delle strade di Fondi, non si riesce a fare di più che mettere qualche ‘pezza’ e specialmente con gli attuali lavori di implementazione della fibra, le strade di Fondi sono un colabrodo con delle macchie di asfalto qua e là”.

“Un ultimo esempio – continua il circolo cittadino di Azione – è stata la recente bomba d’acqua a Fondi, intere aree della città che diventavano palude e l’unico commento del sindaco e del vicesindaco è stato che non sono stati avvisati dal servizio meteorologico. Invece per la giunta Maschietto va tutto bene e se non si fa manutenzione non ci sono i soldi, poi però ci si mette in prima fila per inaugurazioni di una porta del mercato, salvo poi rimanere le stesse problematiche. È il momento che la cittadinanza metta a consuntivo quello che la giunta Maschietto (poco) e le cose (tante) da fare, che inizi una nuova gestione del bene comune per una rinascita della città”.