Due rapine ad Aprilia: un arresto, indagini in corso per l’altro colpo

Due rapine nel giro di una manciata di ore, ad Aprilia. Nella giornata di lunedì, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti presso un esercizio commerciale, dove un uomo col volto travisato da una mascherina ed apparentemente armato di una pistola – poi risultata un giocattolo privo di tappo rosso – veniva intercettato e bloccato con in possesso della refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario.

In manette per la rapina saltata è finito un 50enne apriliano, già noto alle forze di polizia. Espletate le formalità di rito, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo è stato tradotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.





I carabinieri di Aprilia indagano anche su un’ulteriore rapina, avvenuta nella tarda serata di domenica presso un altro esercizio commerciale. Dagli accertamenti preliminarmente condotti dai militari dell’Arma è emerso che un uomo, con il volto travisato e armato di pistola, dopo aver minacciato i dipendenti aveva asportato il cassetto vuoto di una delle casse, per poi allontanarsi velocemente, dandosi alla fuga per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.

Sono in corso accertamenti anche attraverso la disamina dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area di interesse operativo. Non è escluso che i due episodi siano collegati.