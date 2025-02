Cosa vedere a Ischia in tre giorni: un itinerario tra storia, mare e benessere

Ischia, l’isola verde del Golfo di Napoli, è una meta perfetta per chi cerca un mix di storia, natura e relax. Grazie alle sue sorgenti termali, alle spiagge spettacolari e al suo ricco patrimonio storico, tre giorni sono sufficienti per scoprire le principali meraviglie di questa perla mediterranea. Ecco un itinerario dettagliato per godersi Ischia al meglio in un weekend lungo.

Giorno 1: Ischia Porto e il Castello Aragonese

Il viaggio inizia da Ischia Porto, il cuore pulsante dell’isola e principale punto di arrivo per traghetti e aliscafi da Napoli. Dopo una breve passeggiata lungo il porto, dirigetevi verso una delle attrazioni più iconiche di Ischia: il Castello Aragonese.





Situato su un isolotto collegato alla terraferma da un ponte in muratura, il castello offre una vista mozzafiato sul golfo. Costruito nel 474 a.C. e successivamente ristrutturato dagli Aragonesi nel XV secolo, è stato per secoli un rifugio per gli abitanti dell’isola. La visita include chiese antiche, giardini e un percorso panoramico che culmina in una terrazza con una vista spettacolare su Napoli.

Dopo la visita, rientrate a Ischia Porto e passeggiate lungo Via Mazzella, una delle strade più vivaci dell’isola, ricca di boutique, caffè e ristoranti. Per pranzo, potete fermarvi al Panificio Boccia, una vera istituzione locale, oppure al Ristorante Bar da Cocò, noto per il suo pesce fresco a prezzi accessibili. Se volete un’opzione più tranquilla, provate una delle trattorie locali nel centro storico, dove potete assaporare la cucina tipica ischitana.

Giorno 2: Forio, Giardini La Mortella e le terme

Il secondo giorno è dedicato alla scoperta di Forio, uno dei comuni più caratteristici dell’isola, situato sulla costa occidentale. Passeggiando tra le stradine del centro storico, troverete botteghe di artigianato e ristoranti tipici. A pochi passi dal porticciolo si trova la Chiesa di Santa Maria del Soccorso, un piccolo gioiello dell’architettura mediterranea con una vista impagabile sul mare, particolarmente suggestiva al tramonto.

Proseguite con una visita ai Giardini La Mortella, un vero paradiso botanico creato dal compositore inglese William Walton e da sua moglie Susana. Il giardino, curato dall’architetto paesaggista Russell Page, ospita oltre 500 specie di piante rare e offre scorci mozzafiato sulla baia di Forio.

Nel pomeriggio, immergetevi nel relax assoluto con una visita ai Giardini Poseidon, uno dei parchi termali più rinomati d’Europa. Situato nella baia di Citara, il complesso offre oltre 20 piscine termali, ognuna con temperature diverse, immerse in un meraviglioso giardino mediterraneo. Potete approfittare di trattamenti benessere come massaggi e fanghi, oppure semplicemente godervi il sole nella spiaggia privata attrezzata. Per chi vuole un’alternativa meno affollata, alcune strutture termali minori offrono esperienze altrettanto rigeneranti con un’atmosfera più intima. Se ti interessa l’argomento, guarda questa classifica sulle migliori terme di Ischia.

Giorno 3: Sant’Angelo, trekking e spiagge

L’ultimo giorno del viaggio porta alla scoperta di Sant’Angelo, il borgo più esclusivo e pittoresco di Ischia. Questo antico villaggio di pescatori si distingue per le sue case dai colori pastello e per la sua atmosfera chic e rilassata. Il cuore del borgo è la piazzetta affacciata sul mare, perfetta per una colazione con vista.

Per chi ama le escursioni, una delle esperienze imperdibili è la salita al Monte Epomeo, il punto più alto dell’isola (789 metri). Il sentiero più popolare parte dal borgo di Fontana e richiede circa 2 ore e mezza di cammino per raggiungere la vetta, da cui si gode di una vista spettacolare sull’intero Golfo di Napoli. Per un’esperienza alternativa, potete optare per un trekking tra i vigneti dell’isola, con una degustazione di vino locale a fine percorso. Per gli amanti della cucina, alcune aziende agricole offrono tour enogastronomici con prodotti tipici.

Dopo l’escursione, concludete il viaggio con un po’ di relax in una delle spiagge più belle dell’isola. La spiaggia dei Maronti, la più ampia di Ischia, offre un mare cristallino e la particolarità delle fumarole, getti di vapore caldo che risalgono dalla sabbia. In alternativa, potete scegliere la spiaggia di San Montano, una piccola baia incastonata tra la vegetazione, perfetta per chi cerca tranquillità.

Conclusione

Tre giorni a Ischia sono sufficienti per assaporare la bellezza di quest’isola straordinaria, tra storia, natura e benessere. Dalle stradine di Ischia Porto alla quiete di Sant’Angelo, dai giardini botanici alle terme rigeneranti, ogni angolo dell’isola racconta una storia e offre un’esperienza unica. Se volete vivere Ischia al meglio, lasciate spazio anche alla scoperta casuale: un tramonto inaspettato, una cena in una trattoria nascosta o una passeggiata serale senza meta potrebbero essere i momenti più memorabili del viaggio.