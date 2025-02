Storia del blazer: dalla moda maschile all’icona di stile femminile

Il blazer affonda le proprie radici in contesti ben diversi da quelli delle sfilate di moda e delle vetrine delle boutique. La sua storia inizia nell’Ottocento, quando questo tipo di giacca veniva utilizzato come divisa ufficiale dalle forze militari britanniche e, successivamente, nei club di canottaggio delle università inglesi. La sua funzione principale era quella di garantire uniformità e riconoscibilità ai membri dei diversi reggimenti e squadre sportive.

Nel 1837, la nave della Royal Navy denominata HMS Blazer diede il nome a quello che sarebbe diventato uno dei capi più iconici dell’abbigliamento contemporaneo. L’equipaggio, infatti, per l’occasione della visita della regina Vittoria, indossò giacche blu scuro a doppio petto, arricchite da bottoni dorati. La sovrana apprezzò talmente l’eleganza di quelle uniformi da decretarne il successo, dando inizio a una tradizione stilistica che si sarebbe diffusa ben oltre i confini navali.





Parallelamente, i circoli sportivi inglesi iniziarono a personalizzare giacche simili con i colori e gli stemmi delle proprie società. In questo modo, il blazer iniziò ad assumere anche un significato sociale, divenendo simbolo di appartenenza a un’élite sportiva e culturale. Le prime versioni, solitamente di colore acceso, si distinguevano per le righe verticali e per il taglio morbido, pensato per garantire libertà di movimento agli atleti.

L’evoluzione nel guardaroba maschile

Durante il Novecento, il blazer si impose progressivamente come elemento imprescindibile dell’abbigliamento maschile formale e informale. Versatile e raffinato, riusciva ad adattarsi a diverse occasioni, passando dai club sportivi ai salotti borghesi con straordinaria naturalezza. Gli uomini iniziarono a indossarlo non solo nelle competizioni nautiche o nei circoli, ma anche nei contesti lavorativi e durante le uscite quotidiane.

A differenza delle giacche tradizionali, il blazer manteneva un carattere meno rigido, permettendo abbinamenti sia con pantaloni classici sia con soluzioni più casual come i chinos o i jeans. Questo equilibrio tra eleganza e praticità contribuì ad accrescere il suo successo, specialmente nelle società anglosassoni, dove il cosiddetto “business casual” trovò terreno fertile già a partire dagli anni Cinquanta.

Icone del cinema e della politica, da Cary Grant a John F. Kennedy, contribuirono a consolidare l’immagine del blazer come simbolo di classe e raffinatezza. La giacca blu navy con bottoni dorati, in particolare, divenne sinonimo di buon gusto e sobrietà, affermandosi come capo essenziale nell’armadio di ogni uomo.

L’ingresso nel mondo della moda femminile

Sebbene inizialmente relegato all’universo maschile, il blazer iniziò a fare la sua comparsa nel guardaroba femminile a partire dagli anni Sessanta e Settanta, quando la moda iniziò ad abbattere le rigide barriere di genere. Il merito di questa svolta va attribuito in gran parte a stilisti come Yves Saint Laurent, che reinterpretarono la giacca maschile adattandola alle linee del corpo femminile.

Il celebre “Le Smoking”, introdotto da Saint Laurent nel 1966, rappresentò una vera rivoluzione: per la prima volta, una donna poteva indossare un completo giacca e pantaloni senza perdere femminilità. Questo atto di emancipazione segnò l’inizio di una nuova era per il blazer, che da capo simbolo di autorità maschile si trasformò in strumento di affermazione e indipendenza per le donne.

Le figure di riferimento del cinema e della musica dell’epoca, come Bianca Jagger e Katharine Hepburn, adottarono con naturalezza questa nuova estetica, contribuendo a legittimare l’uso del blazer anche nei contesti più mondani e glamour. Da quel momento, il percorso verso l’affermazione di questa giacca nel panorama femminile sarebbe stato inarrestabile.

La consacrazione come icona di stile

Gli anni Ottanta segnarono la definitiva consacrazione del blazer nella moda femminile. In un periodo caratterizzato dall’ascesa delle donne in ruoli di potere e dalla diffusione della cultura del lavoro d’ufficio, questa giacca divenne il simbolo per eccellenza della donna in carriera. Le spalle imbottite, le linee squadrate e i tessuti strutturati riflettevano l’esigenza di autorevolezza e sicurezza, rispondendo perfettamente alle dinamiche sociali dell’epoca.

Case di moda come Giorgio Armani resero il blazer un pilastro della loro produzione, contribuendo a ridefinire i canoni estetici femminili. L’abbinamento con gonne a tubo o pantaloni a vita alta rappresentava la sintesi perfetta tra eleganza e praticità, conferendo alle donne un’immagine sofisticata e moderna.

Nel corso degli anni Novanta e Duemila, il blazer subì ulteriori trasformazioni, adeguandosi alle nuove tendenze e liberandosi progressivamente da quella rigidità formale che aveva caratterizzato il decennio precedente. Tagli più morbidi, tessuti leggeri e colori pastello permisero di declinare questa giacca in molteplici varianti, adattandola a diverse occasioni, dal tempo libero agli eventi serali.

Il blazer oggi: un simbolo di libertà espressiva

Oggi il blazer rappresenta molto più di un semplice capo d’abbigliamento. È un simbolo di libertà espressiva e di versatilità, capace di attraversare generazioni e stili senza perdere il proprio fascino. Le passerelle contemporanee lo propongono in versioni sempre nuove, spaziando dai modelli oversize alle giacche sartoriali aderenti, dai tessuti tecnici ai velluti pregiati.

La capacità di adattarsi ai cambiamenti della moda e della società ha reso questa giacca un elemento imprescindibile del guardaroba femminile e maschile. Le influencer e le celebrities ne fanno sfoggio sia in contesti formali sia durante le uscite casual, dimostrando quanto il blazer sia ormai svincolato da rigide regole di stile.

Le combinazioni possibili sono pressoché infinite: abbinato a un paio di sneakers e jeans, il blazer conferisce un tocco chic a un look informale; portato su un abito elegante, esalta la raffinatezza dell’insieme. Anche le reinterpretazioni genderless dimostrano come questo capo sia diventato veicolo di messaggi legati all’inclusività e alla libertà di espressione individuale.

L’importanza storica e simbolica del blazer continua dunque a influenzare la moda contemporanea, testimoniando come un capo nato in ambito militare e sportivo possa evolversi fino a diventare emblema di eleganza trasversale e di affermazione personale. Oggi, più che mai, questa giacca rappresenta l’incontro tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, mantenendo salda la propria posizione nell’universo dello stile.