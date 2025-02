Mandato d’arresto europeo per droga, in manette un 22enne

Nella tarda serata di giovedì i carabinieri della Stazione di Latina-Borgo Podgora hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino romeno di 22 anni residente nel capoluogo pontino. Già noto alle forze di polizia, è stato raggiunto da un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria romena, in quanto è ritenuto responsabile di reati in materia di stupefacenti commessi nel 2024.

Nello specifico i carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale sul posto, hanno fermato un veicolo con a bordo l’arrestato. Dagli accertamenti effettuati in banca dati è emerso che nei confronti del 22enne era stato appunto emesso il predetto provvedimento restrittivo per reati commessi in Romania, ancora pendente.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.