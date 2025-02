Interruzione elettrica a Fondi, Sperlonga e Monte San Biagio: i dettagli

E-Distribuzione informa che tra le ore 00:00 e le ore 07:30 di domenica 23 febbraio è in programma una disalimentazione che interesserà i Comuni di Fondi, Sperlonga e Monte San Biagio, “al fine di consentire al gestore della rete elettrica di alta tensione di effettuare lavori di propria competenza”.

“L’Unità territoriale E-Distribuzione di Latina sta provvedendo all’affissione degli avvisi per fornire un’informativa puntuale alla cittadinanza coinvolta e coglie l’occasione per raccomandare di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche”.





E-Distribuzione ricorda inoltre che per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html