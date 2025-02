Abusivismo edilizio su un terreno agricolo, una denuncia a Sermoneta

Nella giornata di giovedì i carabinieri della Stazione di Sermoneta hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 33 anni del posto per il reato di “interventi eseguiti in assenza di permesso per costruire e dell’autorizzazione dell’autorità preposta al rispetto del vincolo paesaggistico”.

Nello specifico, i carabinieri sono intervenuti presso un terreno coltivato ad oliveto, prossimo al centro storico del predetto comune. Nell’accedere nell’area, non pienamente visibile dalla strada, i militari dell’Arma si sono imbattuti in una tettoia in legno di recente realizzazione, un’opera di 40 metri quadrati e posta su grossi basamenti in calcestruzzo, funzionali alla posa di strutture. Tutto sottoposto a sequestro, perché realizzato senza alcun titolo abilitativo.





“L’intervento dei carabinieri, che ha comportato il deferimento del 33enne, è riuscito ad interrompere un’attività che ha già comportato un forte impatto ambientale, lesivo del vincolo paesaggistico, in una zona di particolare pregio, ai piedi del centro storico e nei pressi del Monumento Naturale ‘Area Sorgiva del Monticchio'”, sottolinea il Comando provinciale dell’Arma.