Trovata con un piede di porco, scatta la denuncia per una donna

Ieri notte i Carabinieri di Fondi hanno denunciato a piede libero una donna di 41 anni residente ad Ardea vicino Roma.

La donna, che si è poi scoperta essere persona già nota alle forze dell’ordine, deve adesso rispondere del reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, oltre all’inosservanza del foglio di via obbligatorio.





I Carabinieri hanno notato l’indagata a bordo di un’auto che, alla vista dei militari si era nascosta all’interno dell’abitacolo. Insospettiti del comportamento della donna hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo un piede di porco della lunghezza di 48 centimetri immediatamente sottoposto a sequestro.

A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che lo scorso agosto, alla donna era stato notificato, da parte della Questura di Latina, il foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Fondi. Misura questa che non è stata rispettata.