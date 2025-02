Polizia in azione a Latina, arrestato indiano

La Polizia di Stato di Latina ha arrestato un cittadino indiano, classe 1981, ricercato in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina.

L’arresto fa riferimento a fatti accaduti nell’aprile del 2023. L’uomo era stato colto in flagranza di reato mentre rapinava un’anziana all’esterno di una farmacia di Latina. Gli agenti della Squadra Volante erano intervenuti prontamente, arrestando il rapinatore sul posto.





A seguito dell’episodio, l’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Nel marzo dello scorso anno, è stato condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina aggravata. Tuttavia, dopo la sentenza, l’uomo è riuscito a rendersi irreperibile.

La Polizia ha rintracciato l’uomo presso il dormitorio comunale, accompagnandolo poi negli uffici della Questura per l’identificazione completa. Dopo le procedure di rito, l’uomo è stato condotto al carcere di Latina, dove sconterà la pena definitiva.