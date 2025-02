VIDEO – Colpo in via Vitruvio, il tutto ripreso dalla videocamere

Tre persone vestine di nero e a volto coperto sono entrate in azione in piena notte in via Vitruvio a Formia intorno alle 4 del mattino.

Come testimoniato dalle videocamere di sorveglianza interne all’Ottica Lucciola, i tre malviventi ben organizzati e consapevoli di ciò che cercavano, ovvero principalmente montature di pregio, sono entrati in azione infrangendo la vetrata di ingresso del negozio.





Poi, grazie a lenzuoli in cui hanno accumulato la refurtiva hanno accatastato vari occhiali, prima di fuggire.

IL VIDEO

Nessuno degli inquilini del palazzo pare abbia sentito nulla, se non una persona che affacciandosi, però, non avrebbe visto nulla di sospetto.

Toccherà ora alle forze dell’ordine cercare di partire proprio dalle immagini di videosorveglianza interne ed esterne all’attività commerciale per tentare di assicurare i malviventi alla giustizia.