Denunciata una donna di 43 anni di Latina per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Ad operare in merito sono stati i Carabinieri del capoluogo insieme ai militari dell’Ispettorato del Lavoro.





Secondo le indagini, la donna avrebbe dichiarato di avere alcuni requisiti dei quali in realtà non era in possesso tra aprile del 2023 fino ad oggi, ottenendo una cifra complessiva di oltre 7.800 euro.