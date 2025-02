Travolto da un bancale, incidente sul lavoro a Fondi: ricoverato a Roma

Un 34enne di Fondi è stato ricoverato d’urgenza a Roma, dopo essere stato travolto da quintali di pomodori. È accaduto nella prima mattinata di domenica, mentre l’uomo, un camionista, era impegnato nello spostamento di una pedana che si è improvvisamente ribaltata.

L’incidente sul lavoro si è registrato in una ditta ortofrutticola situata in una delle traverse di via Appia lato Roma. Dopo i primi soccorsi dei presenti, il ferito è stato preso in carico dal personale dell’Ares 118, che l’ha poi trasportato al San Giovanni di Dio, ospedale da cui la staffetta dell’emergenza è proseguita verso la Capitale, alla volta del San Camillo. Fortunatamente, nonostante lo spavento l’autotrasportatore non è in pericolo di vita.





Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incidente hanno operato gli agenti del Commissariato locale e gli incaricati dell’ispettorato territoriale del lavoro.