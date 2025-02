Trasporto merci, dalla Regione 700mila euro per il porto di Terracina

Un contributo straordinario di 700mila euro per assicurare al Comune di Terracina il trasporto di merci con le isole pontine. È quanto deliberato dalla Giunta regionale del Lazio nelle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, e che adesso dovrà l’iter previsto per l’approvazione.

La Regione Lazio, come si legge nel documento, nelle more del ripristino della linea Terracina–Isole Pontine, concede un contributo straordinario al Comune di Terracina finalizzato ad assicurare “il trasporto di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani” tra il porto di Terracina e le isole pontine. Il contributo previsto è pari a 700mila euro per il 2025, ed è destinato alla copertura degli oneri sostenuti dal Comune di Terracina per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto marittimo tra il porto del Comune e le isole pontine.





Per quanto riguarda il porto di Terracina, la Direzione regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare ha già impegnato un contributo di altri 750mila euro per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Un contributo che va ad aggiungersi al finanziamento di 400mila euro per gli interventi di dragaggio per migliorare la sicurezza della navigazione e assicurare l’accesso alle imbarcazioni, e all’altro contributo di 100mila euro per un progetto di fattibilità.

“Voglio ringraziare il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera, l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e tutta la Giunta regionale, perché ancora una volta hanno dimostrato di comprendere pienamente l’importanza strategica del porto di Terracina per l’intero territorio”, ha dichiarato il sindaco di Terracina Francesco Giannetti. “Si tratta di un altro passo di grande importanza, frutto di un lavoro di squadra che ci vede impegnati fin dal nostro insediamento con tutta la Giunta, ciascuno per la propria competenza, per affrontare le criticità del nostro porto. Auspicando adesso la conclusione favorevole dell’iter, l’impegno continua per gli interventi necessari nell’immediato come quelli a medio e lungo termine, grazie sempre alla condivisione con la Regione Lazio”.