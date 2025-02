Sorpreso a rubare uno scaldabagno e cibo per gatti, arrestato

Nel corso della giornata di domenica i carabinieri della sezione Radiomobile del reparto territoriale di Aprilia hanno tratto in arrestato, in flagranza di reato, un 41enne residente ad Ardea, in provincia di Roma. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è accusato del reato di furto aggravato.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione pervenuta al 112, a cui era stata segnalata la presenza di due individui sospetti all’interno di una proprietà apriliana.





Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno individuato ed intercettato l’indagato che cercava di asportare uno scaldabagno e del cibo per gatti.

Espletate le formalità di rito, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo il 41enne è stato tradotto presso le camere di sicurezza del reparto territoriale di Aprilia.