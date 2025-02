Football americano femminile, Latina in serie A

È stata ufficializzata nelle ultime ore, l’iscrizione del team femminile di flag football americano delle Queen Bees al prossimo campionato di serie A (F3). Un risultato importante, che vede le Qb’S, team femminile nato dalla controparte dei Buffalos Latina, partecipare per le prima volta alla competizione in collaborazione con i TFU Pisa.

Nata solamente nel 2024, la squadra delle Queen Bees Latina raccoglie le atlete che giocano già da diversi anni assieme alla compagine maschile dei Buffalos, protagonista con un ottimo quarto posto nella recente Coppa Italia Flag, la versione senza contatto fisico del football americano.





Sempre nel 2024 ben due atlete, la 38enne Eleonora Rossetto e la 33enne Martina Borgese, sono state convocate nello stage della nazionale femminile di flag football a Firenze, sotto la guida esperta del capo allenatore Katherine Marie Sowers, ex giocatrice di football americano negli Usa e allenatore dell’attacco dei Kansas City Chiefs in Nfl.

“Nel Lazio – fa sapere la società – le Qb’s sono l’unico team femminile ad oggi esistente, ma l’iscrizione non sarebbe stata possibile grazie all’unione con i Tfu Pisa, società sportiva Toscana, che come i Bufali Latina crede fortemente nel ruolo delle donne in questo sport”.

La collaborazione vedrà a capo della squadra Alessandro Dalla Senta (Bufali Latina), che collaborerà in modo trasversale con due allenatori pontini e due pisani. Team Manager del progetto femminile Tfu-Qb’s saranno rispettivamente Alex D’Amico (direttore sportivo dei Bufali Latina) e Francesco Martini (direttore sportivo Tfu Pisa). Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario e le gare previste nel girone, che si concluderà a giugno.