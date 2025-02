Evade dai domiciliari, arrestato 60enne

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato un 60enne per evasione.

È avvenuto nella giornata di giovedì quando i militari, a seguito di un normale controllo, hanno trovato l’uomo fuori dal proprio domicilio, nel quale invece doveva essere ristretto agli arresti domiciliari.





Questi, doveva espiare la pena di 3 mesi e 27 giorni di reclusione per i reati commessi nel 2009 nel Comune di Velletri in materia di stupefacenti.

Portato in caserma, l’uomo non è stato in grado di fornire valide motivazioni per giustificare l’allontanamento da casa. Il 60enne è stato nuovamente posto ai domiciliari in attesa della convalida del fermo.