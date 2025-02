Borgo Pio, apertura imminente per il nuovo ponte ciclopedonale

A Terracina è imminente l’apertura nuovo ponte ciclopedonale che collega l’area cosiddetta del ‘Deserto’ con il parcheggio Sirio e via del Rio. Sono stati infatti approvati gli atti finali di collaudo della struttura montata dopo il completamento della palificazione e le necessarie prove di carico con il consolidamento delle sponde. È stata inoltre completata l’installazione della segnaletica prevista, e per questo la ditta che ha eseguito i lavori è stata incaricata di procedere alla rimozione dell’area di cantiere.

Si completa così, dopo piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, un’altra delle opere previste nel piano di rigenerazione urbana del quartiere Borgo Pio finanziato con fondi Pnrr, che rientra in un progetto più ampio complessivo di riqualificazione dell’area nel cuore della città. Per quarto riguarda il parcheggio Sirio, che si trova proprio davanti al ponte ciclopedonale e che è stato già riaperto durante le festività natalizie, sono state attivate le procedure degli allacci della rete elettrica. Terminati anche i lavori di riqualificazione di via del Rio, dove è stata posizionata una pavimentazione in lastre. Non appena arrivata la segnaletica già ordinata verranno rimosse le ultime recinzioni di cantiere e sarà quindi riaperta completamente ai cittadini la strada che rappresenta un collegamento strategico tra la centralissima via Roma e via Lungolinea Pio VI. Proprio in via del Rio, e nel tratto attiguo di via Alessandro Volta, la Giunta comunale ha deliberato a dicembre scorso l’istituzione di un’area pedonale urbana.

“A piccoli passi, e senza proclami, realizziamo e portiamo a termine i progetti per la nostra città. C’è chi lo vede e chi non riesce a vederlo”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice. “Un altro tassello importante del progetto di riqualificazione di Borgo Pio, che ci permette di valorizzare e restituire alla città gli spazi di questo che è il cuore pulsante di Terracina”, ha dichiarato il sindaco Francesco Giannetti.