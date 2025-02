Terracina, il consiglio saluta Di Sauro ed accoglie Gaia Pernarella

Avvicendamento in opposizione, nel corso del consiglio comunale di Terracina tenutosi martedì: Fabrizio Di Sauro ha lasciato il posto a Gaia Pernarella.

“È stata un’emozione per me oggi subentrare nella massima assise cittadina di Terracina, la mia città”, le parole della neoentrata. “Ringrazio il consigliere Di Sauro per il faticoso lavoro svolto fin ora in opposizione, ne raccolgo il testimone certa del fatto che sia arrivato il momento di cambiare passo. Ho comunicato fin da subito al presidente d’aula la mia volontà di costituire il gruppo di Sinistra Italiana in consiglio comunale. Scelta di cui vado orgogliosa e che so mi consentirà di portare avanti quelle politiche di sinistra che da troppi anni latitano nel nostro comune. In questi venti anni di amministrazioni di centro destra troppi pochi spazi sono stati destinati alle minoranze ed alle persone più fragili, penso alle politiche per la casa, il lavoro, il riconoscimento dei diritti e le più elementari forme di aggregazione sociale. Nulla si costruisce da anni per garantire spazi di socialità sana, ma si è voluto scientemente privilegiare pochi privilegiati nel perseguimento di interessi particolari anche a discapito della collettività e del bene comune. La mia non sarà un’opposizione collaborativa, ho ben chiaro il ruolo di vigilanza e controllo che mi spetta e lo porterò avanti dando voce a chi fino ad oggi non ne ha avuta”.