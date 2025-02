Malore mentre lavora nell’azienda agricola, a Terracina muore bracciante

Nella mattinata di martedì, i carabinieri della Stazione di Terracina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, unitamente a funzionari del dipartimento prevenzione e sicurezza, sono intervenuti presso un’azienda agricola terracinese per il decesso di un lavoratore agricolo di nazionalità indiana, un uomo di 55 anni.

A seguito dei primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che l’uomo è stato colpito da un malore improvviso mentre stava lavorando, come è stato certificato dal personale medico intervenuto sul posto.





La salma è stata trasportata presso l’ospedale di Fondi, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’esame autoptico. I militari dell’Arma hanno verificato che il lavoratore era regolarmente assunto ed in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati a stabilire le cause del decesso, per delineare l’accaduto e anche per verificare se la morte è riconducibile ad un sovraccarico di attività lavorativa.