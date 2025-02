A Fondi il corso di formazione gratuito in “Sound Design & Music Production”

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione in ‘Sound Design & Music Production’, organizzato da Associazione Giuseppe De Santis e Spin Lazio Digital Academy in collaborazione con Sound Art 23. Il percorso formativo è gratuito e avrà inizio a Fondi il 7 marzo 2025 presso la sede di Spin Lazio in via Appia lato Itri, n°44.

Il corso – della durata di 40 ore – fornirà le competenze teoriche e pratiche inerenti alle tecnologie del suono e alle loro applicazioni in contesti audiovisivi e multimediali, con particolare attenzione all’articolazione tra audio e video, alla sincronia e alla post-produzione, per poter operare in diversi ambiti dell’attuale contesto comunicativo globale: cinema, Tv, teatro, radio, contenuti web, comunicazione social, spot e allestimento sonoro di spazi espositivi.





Il ciclo di lezioni è rivolto a chi vuole avvicinarsi alla professione, iniziando un’attività in proprio; ad operatori che vogliono ampliare il proprio ambito di competenze; a chi desidera accrescere la propria conoscenza in materia di produzione musicale elettronica e sound design e a tutti coloro che hanno un minimo di dimestichezza con uno strumento musicale e/o capacità tecniche in campo audio e vogliono approfondire la tecnologia audio per il video e per la musica, imparando a gestire autonomamente i propri progetti, dalla produzione alla finalizzazione.

Il corso è diretto da Lilio Rosato, tra i più validi e apprezzati Sound Designer, Sound Editor e Sound Supervisor del cinema italiano, che ha curato il suono di oltre 150 film e serie TV. Quattro volte candidato ai David di Donatello, nella sua trentennale carriera ha collaborato – tra gli altri – con Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Valeria Golino, Daniele Luchetti, Sergio Rubini, Michele Riondino, Manetti Bros, Roberto Andò, Mel Gibson, Paolo Virzì, Giuseppe Tornatore e Dario Argento.

Tra i docenti, oltre a Rosato – che curerà diverse unità didattiche tra cui: Montaggio del suono, Gli effetti sonori, La musica, Editing digitale, Manipolazione audio, Sound design, Audio e mixaggio – figurano il segretario dell’Associazione De Santis Marco Grossi, docente di Storia del Cinema e del Video presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone – che curerà il corso propedeutico in Elementi di linguaggio cine-audiovisivo ed Elementi di Storia del Cinema – e il pianista, compositore e arrangiatore Francesco Oliviero, autore di brani per le colonne sonore dei film di Pupi Avati ‘Dante’ (2022) e ‘La quattordicesima domenica nel tempo ordinario’ (2023), per l’unità didattica in Virtual Instrument.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e verranno selezionati a cura del direttore i corsisti più meritevoli per le qualifiche di fonico di mix, fonico di doppiaggio e sound editor, che frequenteranno uno stage formativo di 3 mesi presso la Sound Art 23 di Roma, studio operante da oltre 40 anni nel settore del doppiaggio e della post-produzione (tra i lavori più recenti, i film ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek, ‘Conclave’ di Edward Berger, ‘Eterno visionario’ di Michele Placido, le serie tv ‘Il Conte di Montecristo’ di Bille August, ‘ACAB’ di Michele Alhaique, ‘Vita da Carlo 2′ di Carlo Verdone, spot per Gucci e Samsung e il videogioco thriller ’12 Minutes’ con la voce di Willem Dafoe).

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e frequenza è possibile contattare Spin Lazio S.r.l. al numero 348.6136965 o inviare una mail a comunicazioni@spinlazio.com.

“Con questo corso di formazione – afferma il consigliere delegato dell’Associazione De Santis Virginio Palazzo – proseguiamo un percorso formativo iniziato negli anni scorsi nell’ambito del FONDIfilmFESTIVAL con masterclass di Sceneggiatura e Tecnica di composizione musicale per il cinema che hanno avuto come docenti alcuni tra i maggiori protagonisti del cinema italiano, come Ettore Scola, Giuliano Montaldo, Andrea Purgatori, Massimo Gaudioso per la sceneggiatura e Franco Piersanti per la musica applicata al cinema. Inoltre, nel corso dei suoi 25 anni di attività l’Associazione ha sempre rivolto una particolare attenzione al mondo della scuola, tenendo corsi di Educazione al linguaggio cinematografico per insegnanti e studenti degli istituti superiori della provincia di Latina. Lilio Rosato, grande professionista nell’ambito del suono cinematografico, è stato protagonista dell’ultima edizione del nostro Festival con un incontro avvincente e coinvolgente sul suono cinematografico. Da quel momento è nata l’idea di coinvolgerlo come direttore e docente in un corso, cui Rosato ha aderito con entusiasmo e per la cui fattibilità è stata determinante l’appassionata adesione dell’Amministratore delegato di Spin Lazio S.r.l. Onorato Biasillo. Con il corso di formazione in ‘Sound Design & Music Production’ inauguriamo un ciclo di percorsi di formazione in ambito cinematografico che ci auguriamo troveranno naturale sbocco nelle attività didattiche del costituendo ‘Museo del Neorealismo’ che avrà sede a Fondi presso il Complesso di San Domenico”.