Templari da romanzo, a Fondi la presentazione della Saga di Salomone

Sabato 8 febbraio nella suggestiva cornice del castello baronale di Fondi è stata presentata la Saga di Salomone, l’intera raccolta dei libri del giornalista e scrittore Armando Pannone sulle gesta dei Templari dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio di Salomone, di cui, tra l’altro, è “Gran siniscalco”.

“L’Ordine dei Cavalieri del Tempio di Salomone procede nella sua opera di valorizzazione dei territori posti sul cammino della via Francigena, nel Basso Lazio, che presentano importanti tracce del passaggio, della permanenza e dell’influenza templare sulla storia degli stessi”, dicono gli organizzatori dell’evento, che ha goduto del patrocinio morale dell’amministrazione comunale.





La delegazione dei dignitari dell’Ordine è stata guidata dal Gran Priore Internazionale-Gran Maestro Francesco Vecchio, che ha illustrato agli ospiti episodi, aneddoti e curiosità sui templari, alternandosi con Armando Pannone nell’intrattenere gli incuriositi e interessati partecipanti. Lo scrittore è entrato nel dettaglio delle sue opere, dal documento fondativo dell’Ordine, Novus Ordo Templi, proseguendo con Le cripte del Sebeto e La rotta del Graal, i libri che costituiscono la “Trilogia templare”, in cui fiction e solide realtà distillate da seri studi si miscelano in un gradevole cocktail letterario. Pannone ha spiegato poi la particolarità dei suoi libri, quella di avere per protagonisti immaginari i cavalieri e le dame dell’Ordine, a partire dal Gran Maestro, nei romanzi identificato come “il Generale”.

Avventure mozzafiato, tra colpi di scena, donne bellissime, complotti internazionali, che lo hanno indotto a proseguire nella produzione letteraria fino a far nascere una vera e propria serie. La Saga di Salomone appunto, con i romanzi I rotoli di Gerico, Athanor, La croce di ghiaccio, Maath Ra, fino all’ultima fatica, Il castello delle sirene, dedicato a Napoli per i 2500 anni dalla sua fondazione. L’intera collana delle opere è stata donata alla Biblioteca del Comune di Fondi. Il vicesindaco Vincenzo Carnevale, portando il saluto del primo cittadino, ha accettato il dono e i libri verranno inseriti nel circuito delle biblioteche del Basso Lazio.