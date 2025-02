Incidente all’incrocio, poi scappa: caccia al pirata della strada a Fondi

Nuova caccia al pirata della strada a Fondi: si cerca il conducente di un’Audi A3, fuggita dopo uno schianto frontale avvenuto sabato pomeriggio all’incrocio della provinciale per Lenola. Un caso che ricorda quanto si è verificato a inizio gennaio in località Tre Ponti, quando una macchina ha travolto mortalmente un 41enne indiano in bicicletta elettrica, Lal Mohan, per poi dileguarsi. Questa volta per fortuna le conseguenze del sinistro si sono rivelate limitate, ed almeno l’auto è stata individuata dagli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro, sebbene il conducente risulti ancora irreperibile.





L’incidente si è verificato poco dopo le 17 all’altezza del semaforo nei pressi del cimitero comunale, all’incrocio tra la provinciale e via Ponte Gagliardo. Si sono scontrate due Audi A3 che procedevano in direzioni opposte, entrambe appena passate col verde. Un impatto frontale violento, in seguito a cui anziché prestare soccorso il veicolo proveniente da Lenola è fuggito a tutto gas. Sull’auto rimasta viaggiavano marito e moglie del posto, poi trasportati al vicino ospedale San Giovanni di Dio: l’unica ferita è stata la donna, che si trovava sul lato passeggero, ma se l’è cavata con una prognosi di quattro giorni. La caccia all’Audi scappata è comunque iniziata immediatamente, vedendo impegnati gli agenti della Municipale diretti dall’ispettore superiore Giovanni Mosconi.

Dopo aver passato in rassegna diverse aree sensibili, gli operanti sono riusciti a individuare la macchina in un parcheggio in centro, in largo Fusinato, ancora visibilmente danneggiata. In accordo con il sostituto procuratore di Latina Martina Taglione l’Audi è stata sottoposta a sequestro penale e si è proceduto a formalizzare una denuncia per omissione di soccorso e fuga, per il momento a carico di ignoti. Il proprietario dell’auto – e possibile conducente pirata – è irreperibile. Si tratta di un 21enne originario di Velletri e residente a Fondi, la cui posizione è al vaglio.