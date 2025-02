Minaccia di togliersi la vita, salvato dai carabinieri finisce in carcere

Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 8.30, i carabinieri di Sermoneta, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, stavano dando esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 56enne del luogo.

L’uomo, alla vista dei Carabinieri avendo probabilmente intuito il motivo della visita dei militari, ha raggiunto velocemente il tetto della propria abitazione, portando con sé una bombola di gas, una tanica di benzina e due accendini con il chiaro intento di inscenare un tentativo di suicidio.





I carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale specializzato e hanno portato sul luogo il supporto anche del team negoziatori.

Questi, dopo circa sei ore di trattative, operando in piena sicurezza e con il prezioso contributo di personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina, hanno tratto in salvo il 56enne, facendolo desistere.

Subito dopo le prime cure del caso, da personale del 118, presente sul posto per tutta la durata dell’intervento, i Carabinieri di Sermoneta hanno dato esecuzione all’ordine di reclusione per il tempo di 2 anni e 2 mesi per atti persecutori avvenuti dal mese di marzo al novembre 2019. L’arrestato, è stato accompagnato presso il carcere di Latina.