L’eurodeputato Vannacci in visita al Mof di Fondi

Nei giorni scorsi è stato a Fondi il generale Roberto Vannacci, attualmente eurodeputato in quota Lega.

L’esponente del Carroccio, è stato accompagnato dai colleghi di partito locali all’interno di uno dei più grandi centri italiani di smistamento di prodotti ortofrutticoli freschi, ovvero il MOF di Fondi.





Vannacci, diventato famoso a seguito dalla pubblicazione del suo volume “Il mondo al contrario”, è stato accolto nella sede della società I.L.P.O. srl (industri lavorazione prodotti ortofrutticoli) della famiglia Cardinale.

Il consigliere comunale della Lega Franco Cardinale ha guidato il tour e sottoposto all’attenzione di Vannacci la necessità di voler utilizzare il tratto ferroviario esistente che, già dagli anni settanta consentiva il trasporto dei prodotti venduti da Fondi verso la Germania e i mercati europei.

Sulla questione degli sprechi si è molto dibattuto, parlando anche di come tali prodotti al posto che essere smaltiti con un costo per i commercianti potrebbero trasformarsi in prodotti di quali ad esempio barattoli, polveri, puree o marmellate.

Ma è la vicenda dei collegamenti, e soprattutto quella legata alla linea ferroviaria che hanno fatto parlare di un nuovo filo diretto del MOF con il resto dell’Europa.

“I valori ed i principi a cui si ispira il generale Vannacci – hanno spiegato dalla Lega di Fondi – sono ascrivibili alla difesa del made in Italy, alla salvaguardia delle eccellenze italiane ed alla conseguente tutela dell’interesse nazionale. Il suo impegno a Bruxelles sta andando proprio in questa direzione”.

“Il sovranismo economico e produttivo – hanno poi ribadito nella nota – passa attraverso la tutela delle piccole e medie imprese, ed è condizione necessaria e propedeutica alla difesa della identità nazionale”.

Il generale Vannacci è passato poi anche a visitare alcune aziende agricole nella città di Terracina.