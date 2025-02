Giallo a Latina, amputata una gamba a un lavoratore agricolo

Una nuova vicenda che rischia di mettere la lente di ingrandimento, ancora una volta, sul mondo della sicurezza nelle aziende agricole.

Da diversi giorni, un lavoratore di 46 anni di di origini indiane è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in condizioni critiche. I medici hanno dovuto procedere all’amputazione di una gamba e in realtà, l’uomo, che ancora non è fuori pericolo, rischia l’amputazione anche di altri arti.





Alla base del quadro clinico compromesso ci sarebbe un’intossicazione, compatibile con un’esposizione prolungata ai fitofarmaci utilizzati in agricoltura.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’incarico che aveva ricevuto il lavoratore era di maneggiarli e utilizzarli nel più breve tempo possibile. Purtroppo, però, il tutto si sarebbe svolto nel giro di alcuni giorni, per di più forse, senza l’utilizzo dei giusti strumenti di sicurezza necessari ad evitare guai per la salute.

Sulla vicenda, che purtroppo riporta alla mente la tragica sorte di Satman Singh, indagano i carabinieri che per prima cosa stanno cercando di riuscire ad individuare la ditta nella quale lavorava l’uomo che per giorni non è riuscito a dare spiegazioni di quanto gli fosse accaduto e che nei giorni scorsi è stato ascoltato con un interprete.