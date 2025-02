Furto e rapina, arrestato un 50enne

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, originario di Terracina, destinatario di due condanne definitive per un totale di tre anni e due mesi di reclusione per i reati di furto aggravato in abitazione e rapina in concorso.

La prima condanna si riferisce ad un episodio avvenuto a Sabaudia nel marzo 2023. L’uomo, insieme a due complici, si era introdotto in un’abitazione. Scoperto dal proprietario, aveva tentato la fuga, ma era stato prontamente bloccato e consegnato ai Carabinieri intervenuti sul posto.





Il secondo episodio risale al 2013. L’uomo si era introdotto nel portone di un palazzo a Fondi e aveva rubato un casco. Scoperto dalla proprietaria, l’aveva aggredita nel tentativo di fuggire, ma l’arrivo tempestivo delle pattuglie ha impedito la sua fuga.

L’uomo è stato condannato in via definitiva e arrestato dalla Polizia di Stato di Terracina. Attualmente si trova in carcere dove sconterà la sua pena.