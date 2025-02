Controlli nei luoghi della movida, polizia in azione

Gli agenti della polizia di Stato di Fondi, insieme ai colleghi del reparto Reparto Prevenzione Crimine Lazio, nei giorni scorsi hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio, riservando una particolare attenzione alle zone interessate dalla movida.

Il tutto è avvenuto proprio a Fondi con il chiaro obiettivo di contrastare situazioni che possano arrecare disturbo alla quiete ed alla serenità dei cittadini, nonché di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità.





Il servizio ha interessato la verifica della regolarità amministrativa di alcuni esercizi commerciali siti in varie zone del centro.

In una circostanza, un noto locale ricreativo veniva sanzionato in quanto, pur proseguendo l’attività oltre la mezzanotte, non metteva a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico e non aveva esposte le apposite tabelle con le descrizioni dei sintomi da ebbrezza.

Nel corso del servizio sono state identificate 97 persone, di cui 21 straniere e 15 con precedenti di polizia, nonché controllati numerosi veicoli”.