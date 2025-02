I carabinieri di Fondi insieme ai colleghi di Sperlonga, nei giorni scorsi sono intervenuti a seguito di segnalazione al 112 di un incendio di un’automobile all’interno di un cortile di pertinenza di un’abitazione.

Le fiamme, hanno interessato la parte anteriore destra del veicolo e sono state domate dallo stesso proprietario insieme ai vigili del fuoco giunti sul posto.





In corso le indagini per cogliere la natura dell’incendio. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per altri accertamenti.