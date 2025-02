Due persone rintracciate e arrestate dalla polizia

La Polizia di Stato – Questura di Latina nel corso della settimana ha rintracciato e tratto in arresto due persone condannate in via definitiva.

Il primo soggetto ad essere catturato dai poliziotti della Squadra Mobile è stato un cittadino rumeno, classe 1990, condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione.





L’uomo, gravato da numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio, era stato arrestato a Latina il 4 febbraio 2022 poiché indossava una divisa operativa in uso alle Forze dell’Ordine. All’atto del controllo l’umo aveva cercato di strappare via i due alamari e l’adesivo con la scritta “Carabinieri”, lanciandoli in terra. Per tali fatti gli uomini della Volante lo avevano arrestato in flagranza di reato per possesso di segni distintivi contraffatti in uso ai Corpi di Polizia.

Il secondo soggetto ad essere catturato dalla Squadra Mobile è un cittadino italiano, classe 1958, condannato per bancarotta fraudolenta e ricettazione. L’uomo deve scontare sei anni e 10 mesi di reclusione. Nel 2014 lo stesso aveva stoccato, presso una azienda ubicata a Sezze, 20 tonnellate di cioccolato, parte di un ingentissimo furto di 160 tonnellate di cioccolato asportate a Lodi.

Entrambi gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati presso la locale casa circondariale.