Presunti abusi edilizi, scatta un sequestro a Sperlonga

Nel pomeriggio di giovedì, i militari del N.I.P.A.A.F. dei Carabinieri Forestale di Latina hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo urgente, emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, su un lotto di terreno di circa 1.300 quadrati situato nel comune di Sperlonga.

Il terreno, di proprietà di una società con sede a Caserta, era oggetto di edificazione di una struttura residenziale a due piani, con una volumetria complessiva di 1.500 metri cubi dopo la demolizione di un immobile preesistente e la sua ricostruzione con modifica della destinazione d’uso.





Le indagini hanno rivelato che, nonostante fosse stata presentata una SCIA in alternativa al permesso di costruire e ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, il lotto non poteva avere la modifica alla destinazione d’uso in quanto, ricade nell’area cimiteriale.

I lavori prevedevano la realizzazione di 12 unità immobiliari tipo “case vacanze” al posto di una falegnameria al piano terra e un solo alloggio abitativo al piano primo, comportando un aumento del carico urbanistico e una modifica degli standard, configurando così una presunta lottizzazione abusiva.

Attualmente, sono indagati sei soggetti, tra cui l’amministratore della società proprietaria, gli ex comproprietari e il progettista nonché direttore dei lavori.