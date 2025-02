“Obiettivo Comune” in festa per i dieci anni

Un evento importante quello di sabato pomeriggio nel Complesso di San Domenico a Fondi.

L’AssociAzione di Cultura Politica Obiettivo festeggia, con un evento e un’assemblea celebrativa, i dieci anni dall’istituzione. Previsti interventi delle istituzioni, delle associazioni con cui l’associazione ha collaborato, nonché l’assemblea elettiva che vedrà i soci votare per il rinnovo del consiglio direttivo.





In serata vino, pettola e fagioli e la selezione musicale di Alessandro Sciarra.

Un momento da non perdere in uno dei luoghi più suggestivi di Fondi, di che in questi anni ha ospitato tanti eventi della realtà associativa istituita nel giugno del 2024.

Tra i tanti eventi che verranno ricordati ci sono gli incontri con le scuole, il libro scritto a più mani “I partiti nella Repubblica” con gli approfondimenti sulla politica locale, i cineforum, gli eventi di dibattito denominati #Fuorisocial e i confronti tra gli aspiranti candidati sindaco sia a Fondi che nel comprensorio.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Alle 19 il via alla fase assembleare, a partire dalle 20.30 la festa.